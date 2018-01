Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão frontal fere quatro crianças e dois adultos na Maia

As vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.

Por Silvana Araújo Cunha | 15:00

Seis pessoas, entre as quais quatro crianças, ficaram feridas, esta segunda-feira à tarde, na sequência de uma colisão frontal, em Águas Santas, na Maia.



Os dois carros circulavam na rua Central de Ardegães quando chocaram de frente numa reta, cerca das 13h00.



Três dos feridos ficaram em estado grave.



Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ermesinde e a PSP.