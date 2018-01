Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro crianças feridas em choque frontal

Acidente aconteceu numa reta, em Águas Santas, na Maia.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:37

A violenta colisão frontal entre dois carros aconteceu em plena reta, na rua Central de Ardegães, em Águas Santas, no concelho da Maia, por volta das 13h00 de segunda-feira. Os seis ocupantes, entre os quais quatro crianças, ficaram feridos. Foram transportados, três deles em estado grave, para o Hospital de S. João, no Porto.



Entre os feridos graves está pelo menos um dos menores. A força do embate fez com que três das vítimas ficassem encarceradas no interior das viaturas. A porta de um dos carros acabou por ser arrancada para que as vítimas fossem resgatadas.



As corporações de bombeiros de Ermesinde e de Pedrouços mobilizaram, ao todo, 27 operacionais para o local do acidente. A estrada esteve cortada durante cerca de duas horas para que as viaturas fossem retiradas com recurso a reboques. Foi necessária a limpeza da via.



As causas da violenta colisão estão a ser investigadas.



PORMENORES

Carro foi projetado

Devido à violência da colisão, um dos veículos acabou por sair da faixa de rodagem. Foi projetado para o passeio, impedindo a passagem de peões. O outro ficou atravessado na via. Ambos ficaram muito danificados.



Dia trágico na freguesia

O primeiro dia do ano foi trágico em Águas Santas, na Maia. A dois quilómetros e pouco mais de duas horas depois deste choque frontal, um jovem morreu atropelado por um autocarro.