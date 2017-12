Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro crianças hospitalizadas por suspeita de intoxicação alimentar em Coimbra

Menores foram assistidos no Hospital Pediátrico.

Por Lusa | 26.12.17

Quatro crianças de Condeixa-a-Nova foram esta terça-feira assistidas no Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC) por suspeitas de intoxicação alimentar, informou uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).



A fonte do CDOS de Coimbra disse à agência Lusa que o alerta para a situação foi recebido cerca das 19h20, depois de uma família do Sebal, naquele município, "ter apresentado sintomas de intoxicação alimentar".



As vítimas "são todas menores" e foram transportadas ao HPC, "onde estão ainda a ser avaliadas e tratadas", adiantou.