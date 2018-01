Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro detidos e mais de 700 doses de droga apreendidas na Marinha Grande

Foram efetuadas seis buscas domiciliárias e duas buscas em viaturas.

15:57

Quatro pessoas foram detidas e 723 doses de droga foram apreendidas numa operação policial para combater um grupo organizado que se dedicava ao tráfico de estupefacientes na cidade da Marinha Grande, distrito de Leiria, anunciou esta quinta-feira a PSP.



Numa nota de imprensa, a PSP informa que foram efetuadas seis buscas domiciliárias e duas buscas em viaturas, culminando na detenção de quatro homens, com idades entre os 27 e 60 anos.



No decurso da operação, desenvolvida na quarta-feira, a PSP apreendeu "81 doses de heroína, 623 doses de cocaína, 19 doses de haxixe e 0,83 gramas de codeína".



Uma catana, uma viatura, seis computadores, 19 telemóveis, duas objetivas fotográficas com longo alcance, uma balança e 1.990 euros estão igualmente entre as apreensões realizadas.



"Com a operação desenvolvida, acredita-se ter criado uma marcada disrupção na atividade ilícita que vinha a ser desenvolvida", refere a PSP, adiantando que os arguidos vão ser presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria para a eventual aplicação de outras medidas de coação.