Quatro detidos no Porto por resistência e coação a PSP na noite de ano novo

Alerta foi dado pelas 4h30 na Rua do Abade de Faria.

12:05

Quatro pessoas foram detidas esta segunda-feira durante a madrugada no Porto por resistência e coação a agentes da PSP, após uma denúncia de ruído na via pública, disse à Lusa fonte policial.



O alerta foi dado pelas 04h30 na Rua do Abade de Faria e à chegada dos agentes da polícia, os quatro indivíduos "tornaram-se agressivos", referiu a mesma fonte.



Os quatro detidos serão ainda hoje presentes a tribunal.