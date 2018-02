Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro detidos pela PSP no Barreiro com 5.600 doses de droga e 20 mil euros

Suspeitos já possuíam antecedentes pelo mesmo tipo de crime.

A PSP deteve esta terça-feira quatro pessoas e apreendeu 5.600 doses de cocaína e heroína e 20 mil euros em dinheiro, durante uma operação realizada pela Investigação Criminal da Divisão do Barreiro.



"No âmbito de um processo de investigação por tráfico de estupefacientes, a PSP realizou no dia de hoje, seis buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias. Como resultado, foram detidos quatro indivíduos, com idades entre os 26 e os 46 anos", refere a PSP em comunicado.



Durante a operação a PSP apreendeu 3.200 doses individuais de cocaína, 2.400 doses individuais de heroína, 20 mil euros em dinheiro, quatro balanças de precisão e um moinho misturador de estupefaciente.



Os suspeitos, que já possuíam antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, recolheram aos quartos de detenção e são presentes na quarta-feira a tribunal.