Quatro detidos por tráfico de droga em operação da GNR

Homens foram detidos em flagrante delito na A2 em Almodôvar.

Por Lusa | 22:00

A GNR deteve hoje quatro homens em flagrante delito por tráfico de droga e apreendeu haxixe e heroína, numa operação de fiscalização rodoviária na área de serviço da A2 em Almodôvar, no distrito de Beja.



Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indica ter apreendido aos detidos, com idades entre os 24 e 43 anos, 141 doses de haxixe e 22 de heroína, além de quatro embalagens de metadona.



Durante a operação, que incidiu no combate ao tráfico de droga e na fiscalização do cumprimento de legislação tributária e aduaneira, ambiental e rodoviária, a GNR fiscalizou 264 veículos.



A fiscalização dos veículos resultou na deteção de 84 infrações à legislação rodoviária e na elaboração de 23 autos de contraordenação à legislação tributária e aduaneira e relativos ao regime de bens em circulação.



Das 84 infrações à legislação rodoviária detetadas, destacam-se 26 por excesso de peso no transporte de mercadorias e 16 pela circulação de veículo sem se encontrar equipado com sinal de pré-sinalização de perigo ou colete retrorrefletor.



Os 23 autos de contraordenação deveram-se à falta de documentos de transporte e de comunicação prévia à Autoridade Tributária da realização do transporte de mercadorias.



A operação envolveu 68 militares de várias valências operacionais da GNR, nomeadamente territorial, de intervenção, de proteção da natureza e ambiente, de investigação criminal e de ação fiscal.