Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro feridos em despiste de ambulância em Coimbra

No local da ocorrência estiveram 25 operacionais e oito viaturas.

01:30

Um despiste de uma ambulância, em Coimbra, causou na madrugada deste sábado quatro feridos ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.



"Recebemos o alerta pelas 00h37 para um despiste de uma ambulância na avenida Fernando Magalhães, em Coimbra. Da ocorrência resultaram quatro feridos, aparentemente todos ligeiros", disse fonte do CDOS.



No local da ocorrência estiveram 25 operacionais e oito viaturas.