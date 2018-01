Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro guardas prisionais agredidos na prisão do Linhó

Um dos guardas teve de receber assistência hospitalar a uma mão partida.

17:37

Quatro guardas prisionais foram agredidos por um recluso na quarta-feira no estabelecimento prisional do Linhó, Cascais, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do sistema prisional.



A mesma fonte adiantou que três dos quatro guardas prisionais tiveram que receber assistência hospitalar, estando um deles com uma mão partida.



Segundo a fonte, as agressões ocorreram cerca das 18h00 de quarta-feira, após a saída das visitas.



Entre os guardas prisionais agredidos está um chefe, afirmou a fonte do sistema prisional, referindo ainda que depois dos incidentes o recluso foi colocado numa cela de isolamento.