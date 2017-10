Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro meios aéreos combatem chamas em S. Pedro do Sul

No local estão 82 operacionais e 23 viaturas.

18:56

Quatro meios aéreos e 145 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta quinta-feira no concelho de S. Pedro do Sul, no distrito de Viseu, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



De acordo com a página na Internet da ANPC, o incêndio começou às 13h45, num povoamento florestal da localidade de Passô (freguesia de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões) e, cerca das 17h30, encontra-se ainda em curso.



Os 145 operacionais que se encontram no terreno estão apoiados por 42 viaturas.



No distrito de Viseu está também a atuar um meio aéreo no concelho de Castro Daire, num fogo que começou às 15h06 de hoje, na localidade de Carranqueira, freguesia de Pepim.



No local estão 82 operacionais e 23 viaturas.