Quatro mortos num despiste e 2 choques

Morreram pai e filho; um menino de quatro anos e jovem professor de equitação.

Por Ágata Rodrigues e António Lúcio | 10:26

Quatros mortos, dois feridos graves e um ligeiro. Foi este o trágico balanço em apenas três acidentes rodoviários registados ontem de Norte a Sul do País. O mais grave, com dois mortos, pai e filho, de 41 e 24 anos, ocorreu numa das curvas da morte da EN14, em Lantemil, na Trofa, numa colisão brutal entre o veículo em que seguiam e um pesado.



Em Vila Verde de Ficalho, Serpa, uma criança de quatro anos perdeu também a vida num despiste de um automóvel na EN385. A irmã, de 16 meses e a mãe, de 26 anos, ficaram gravemente feridas. O pai, de 23, sofreu ferimentos ligeiros.



A quarta vítima mortal, João Oliveira, de 19 anos, professor de equitação em Ponte de Sor, resultou de uma colisão frontal do carro que conduzia e um camião na EN2, em Bemposta, Abrantes.



A comunidade escolar ficou em choque.



PORMENORES

EN2 cortada

O acidente que vitimou o jovem de 19 anos provocou o corte da EN2, entre Abrantes e Ponte de Sor, durante três horas. A via só foi reaberta pelas 11h00.



Despiste fere menina

Um despiste em Fonte Santa, na Marinha Grande, causou ontem ferimentos graves a uma menina de 10 anos e ferimentos ligeiros à mulher de 65 anos que conduzia a viatura.