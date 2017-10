Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador salvo de onda que matou colega e fez desaparecer outro

Vítima foi salva de helicóptero, após vaga que arrastou três pescadores em Aljezur.

Três pescadores que estavam no areal da praia da Pedra da Agulha, em Aljezur, foram esta tarde arrastadas por uma onda para o mar. Uma testemunha que assistiu à cena deu o alerta para as autoridades.



Segundo fonte do CDOS, uma das vítimas terá sido resgatada do mar em paragem cardiorrespiratória. Não sobreviveu, tendo o óbito sido declarado no local pelo pessoal da VMER que foi deslocada para a praia algarvia.



Outras duas pessoas foram arrastadas para o mar. Uma delas conseguiu chegar às rochas que ficam em frente à praia, que estão rodeadas de um mar revolto. As equipas de busca e salvamento, comandadas pela capitania do Porto de Lagos, pediram então a ajuda helicóptero de resgate da Força Aérea Portuguesa, que conseguiu retirar o pescador da rocha onde se tinha refugiado



A quarta vítima foi levada pela corrente e está desaparecida. Não são ainda conhecidos pormenores sobre a identidade das vítimas, estariam a pescar à cana na praia da Pedra da Agulha.



A praia da Pedra da Agulha fica ao lado da Arrifana, em local de difícil acesso. É muito procurada por surfistas.



