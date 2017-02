Mulher desaparece no mar após ritual a Iemanjá

Segundo o mesmo responsável, o incidente ocorreu junto ao segundo esporão da praia da Costa Nova, em Ílhavo, e o alerta foi dado cerca das 19h45.



Carlos Isabel referiu que ainda estão a decorrer buscas para tentar encontrar a mulher desaparecida.



"Tenho uma lancha a tentar sair à barra, porque está um mau tempo tremendo, e temos policia apeada no local, com viaturas todo-o-terreno", adiantou.



A previsão de agitação marítima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso vermelho, a partir do meio da tarde e até às 24h00, sete distritos do litoral - Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.



No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.



Apenas os distritos de Santarém e Évora não estão sob qualquer aviso meteorológico.



Dez pessoas foram atingidas esta quinta-feira por uma onda na praia da Costa Nova, em Ílhavo. Quatro caíram à água e três delas foram resgatadas. Uma mulher com cerca de 40 anos está desaparecida.Testemunhas ouvidas pelaindicam que o grupo poderia estar a cumprir um ritual espiritual. Já esta noite, as autoridades recolheram no local um conjunto de artefactos que indiciam a prática de um culto a Iemanjá, a Rainha dos Mares e mãe de todos os orixás cujo dia se comemora precisamente a 2 de fevereiro. O culto a Iemanjá é especialmente forte no Brasil, mas por ser uma protectora dos pescadores é realizado igualmente noutras latitudes e também em Portugal. As celebrações à deusa materializam-se no lançamento ao mar de objetos idênticos aos recolhidos na praia da Costa Nova.As três vítimas resgatadas pelas autoridades sofreram ferimentos ligeiros e foram levadas para o Hospital de Aveiro em hipotermia.