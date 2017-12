Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro polícias atacados em rixas na Margem Sul

Agressores presos no Barreiro, Baixa da Banheira e Seixal.

Por Miguel Curado | 08:41

Quatro agentes do Comando da PSP de Setúbal foram agredidos, em apenas 48 horas, em três rixas diferentes na Margem Sul do Tejo.

O primeiro ataque ocorreu pela 01h50 de terça-feira. Um homem de 28 anos, que foi às urgências do hospital do Barreiro para receber tratamento a um ferimento numa mão, começou a insultar vigilantes, partindo um computador. Uma patrulha da PSP foi chamada, tendo o utente tentado empurrar os dois polícias. Foi preso.



Às 06h00 do mesmo dia, na Baixa da Banheira, a PSP foi chamada devido a uma rixa entre dois homens na via pública. Um dos intervenientes, de 38 anos, avançou para a patrulha, tentando empurrar um dos agentes. Também foi detido.



Por fim, pela 01h40 de ontem, em Corroios, Seixal, um homem de 26 anos também foi preso por reagir com um empurrão a um polícia, que o tentou ajudar ao vê-lo caído na via pública, ensanguentado após uma rixa.