Quatro polícias feridos em colisão em Lisboa

Quatro agentes da PSP ficaram feridos quando respondiam a um alerta de roubo, ontem à tarde, na avenida do Brasil, em Lisboa.Os quatro polícias tinham saído da 16ª esquadra e o carro-patrulha onde seguiam, em marcha de urgência, foi abalroado junto a um semáforo. O condutor do outro automóvel também ficou ferido. As cinco vítimas foram transportadas ao Hospital de Santa Maria, onde receberam assistência médica.Tiveram alta ainda esta quarta-feira à noite. As circunstâncias em que o acidente ocorreu estão agora a ser investigada pela Divisão de Trânsito da PSP.