Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Que tenha uma morte trágica”, disse irmão de Carlos Brandão

Flávio Magalhães é suspeito de ter assassinado homem com quem mantinha uma relação,

Por A.S.M. | 08:46

Flávio Magalhães, de 26 anos, suspeito de ter assassinado Carlos Brandão, de 45, e com quem mantinha uma relação, foi confrontado esta terça-feira, no Tribunal de S. João Novo, no Porto, com as contradições entre o que disse no primeiro interrogatório e, agora, em julgamento. Na mesma sessão, foram ouvidos a mãe e o irmão da vítima.



"Espero que quem o matou tenha uma morte ainda mais trágica", disse o irmão de Carlos.



O caso ocorreu em 2016. Segundo a acusação, Flávio e o namorado, que está no Brasil, envenenaram e espancaram, com recurso a uma chave-inglesa, Carlos até à morte.