Piloto de paratrike terá colidido com parede de propriedade após a descolagem.

12:30

Um homem de 55 anos ficou ferido com gravidade num incêndio com um paratrike, este domingo, em Águeda.



Ao que o CM apurou, o piloto terá colidido com uma das paredes de uma propriedade ao descolar.



A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e foi transportada para o hospital.



Em atualização