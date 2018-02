Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de árvore deixou freguesias de Ponte de Lima sem luz

Aldeia de Rebordões ficou sem electricidade durante duas horas.

Por Lusa | 12:54

A queda de uma árvore sobre uma linha de baixa tensão deixou esta sexta-feira sem luz, durante cerca de duas horas, a aldeia de Rebordões, em Ponte de Lima, e "várias" freguesias vizinhas, disse à Lusa o comandante dos bombeiros.



Segundo Carlos Lima, o incidente ocorreu por volta das 08h43, no lugar de Murjal, Rebordões, quando "um homem procedia à limpeza e abate de árvores num terreno privado, situado junto à capela da Boa Nova, cumprindo a legislação em vigor que obriga a criação de faixas gestão de combustível de 50 metros em redor dos edifícios inseridos em espaços rurais e de 100 metros em torno de aglomerados populacionais".



O responsável adiantou que "a EDP foi chamada ao local, tendo retirado a árvore com recurso a uma grua e restabelecido o fornecimento de energia elétrica cerca das 10h50".



A agência Lusa contactou a direção de redes da EDP Norte mas sem sucesso.



O comandante dos bombeiros de Ponte de Lima explicou que a queda da árvore sobre a linha de média tensão "provocou um curto-circuito e algumas faíscas e cortou a corrente elétrica que fornece várias freguesias mas não causou ferimentos no homem que procedia ao seu abate".



"O homem estava a limpar o terreno e a proceder ao abate de árvores para cumprir a distância obrigatória e algo correu mal porque a árvore caiu no sentido contrário ao pretendido", explicou.



Ao local, além dos bombeiros e do piquete da EDP compareceu uma patrulha da GNR local.