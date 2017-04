Queda de azulejos deixa em risco fiéis no Alvito

A igreja de Nossa Senhora da Assunção, também conhecida como igreja Matriz de Alvito, é lugar de culto na vila e um dos postais turísticos devido à sua beleza arquitetónica. Começou a ser construída no século XV e passou por diversas obras de ampliação nos séculos seguintes. Além dos painéis de azulejos, no interior destacam-se ainda as pinturas retabulares e os altares barrocos de talha dourada.



A população ameaça agora com uma vigília no mês de maio para alertar para a degradação da igreja, que desde a classificação como Monumento Nacional, em 1939, passou para a propriedade do Estado.A igreja de Nossa Senhora da Assunção, também conhecida como igreja Matriz de Alvito, é lugar de culto na vila e um dos postais turísticos devido à sua beleza arquitetónica. Começou a ser construída no século XV e passou por diversas obras de ampliação nos séculos seguintes. Além dos painéis de azulejos, no interior destacam-se ainda as pinturas retabulares e os altares barrocos de talha dourada.

O risco de queda dos painéis de azulejos do século XVII na Igreja Matriz, em Alvito, está a deixar inseguros os fiéis desta vila alentejana como também os turistas que diariamente visitam este monumento nacional.No último ano, os sinais de degradação têm vindo a acentuar-se, sobretudo no corpo central da igreja, na capela-mor e sacristia. "Esta igreja é forrada a azulejos e muitos começaram a descolar. A qualquer momento pode cair um painel e alguém fica lá de baixo", referiu um popular, que habitualmente marca presença nas missas de domingo.A situação está também a preocupar os autarcas e as entidades regionais. Em dezembro, o ministro da Cultura, Luís Mendes, acompanhado pelo secretário de estado da Cultura, Miguel Honrado, visitaram o monumento e registaram as preocupações dos governantes locais, da diocese de Beja e populares. Mas passados quatros meses, a situação mantém-se inalterada.