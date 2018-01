Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Circulação de comboios retomada após queda de catenária na Linha de Cascais

Acidente em São João do Estoril cortou comboios entre Cascais e Lisboa.

13:12

A queda de uma catenária - sistema de distirubuição de energia elétrica aos comboios - em São João do Estoril provocou, ao final da manhã desta sexta-feira, o corte total da circulação em toda a linha de Cascais.



A circulação foi retomada por volta das 13h40, após reparações na linha.



Fonte da linha de apoio ao cliente diz que o acidente terá ocorrido pelas 12h30. A linha vai estar interrompida pelo menos até às 14h00, adiantou a mesma fonte.



Pelas 13h15, não circulava nenhuma composição no sentido Cais do Sodré - Cascais, nem no sentido inverso.