Queda de elevador fere três pessoas

Um homem e uma mulher foram hospitalizados.

Por M.C. | 08:13

Três pessoas ficaram ontem feridas depois de o elevador em que se encontravam ter caído, desamparado, do 2º para o 1º andar no edifício do Centro de Saúde de Almada.



Uma anomalia no sistema técnico do elevador terá originado o incidente, ocorrido pelas 10h45 de ontem na avenida Rainha D. Leonor. As vítimas da queda ficaram presas no interior da cabine do elevador.



Foram, de imediato, mobilizados para o local quinze bombeiros e cinco viaturas, das corporações de voluntários de Almada e Cacilhas. Os feridos foram retirados do elevador. Um homem e uma mulher foram hospitalizados.



O elevador acidentado ficou encerrado.