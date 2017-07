Mulher tinha mais de 90 anos.

09.07.17

Uma idosa com mais de 90 anos ficou desalojada depois de parte do teto da sua habitação ter ruído, esta manhã de domingo, no centro da cidade do Porto, perto da Igreja dos Clérigos.No local, estiveram uma equipa de bombeiros bem como a Proteção Civil, que garante que já encontrou uma solução para o realojamento da mulher.