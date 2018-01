Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda em lareira fatal para idosa

Chamas incendiaram chinelos e propagaram-se ao corpo.

Por Tânia Rei | 08:35

Foi a vizinha Teresa, que por norma fazia os trabalhos agrícolas de Maria de Fátima Fraga, que esta terça-feira de manhã encontrou a idosa de 82 anos carbonizada junto à lareira da casa na aldeia de Bilhó, Mondim de Basto. Ligou para os bombeiros, mas já nada havia a fazer pela mulher que morava sozinha há vários anos desde a morte do marido e de uma filha.



"A porta estava trancada, mas eu tinha a chave e abri-a", conta a testemunha. "Assim que entrei, vi a senhora caída com muitas queimaduras e a minha reação foi chamar socorro", recorda emocionada a vizinha. Tudo indica que as chamas da lareira tenham incendiado os chinelos da idosa. As chamas ter-se-ão propagado depois ao resto do corpo. Maria de Fátima ainda terá conseguido afastar-se da lareira, mas acabou por não conseguir apagar o fogo.



Com problemas de mobilidade, a idosa deslocava-se com a ajuda de canadianas e recebia visitas quase diárias, quer de uma associação de apoio domiciliário, quer das vizinhas mais próximas. Ajudavam-na a fazer as tarefas de casa e a acender a lareira. Quando não podiam ir, era a idosa que fazia o fogo.



"Ela passava muito tempo dentro de casa, porque partiu uma anca e custava-lhe a andar", conta Otilinda Ribeiro, outra das vizinhas. Em apenas uma semana, esta é a segunda morte em resultado de quedas em lareiras na região de Trás-os-Montes. Na quarta-feira, um casal caiu à lareira em Caravela, Bragança. A mulher, de 83 anos, morreu. O marido, de 81, ficou com 60% do corpo queimado.