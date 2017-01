Queima altar de igreja para se vingar do padre

Na altura dos factos, foi uma freira que vive junto à igreja quem deu o alerta. Alguns fiéis foram de imediato para as imediações do templo e ainda viram o homem a fugir. Mais tarde seria preso pela PJ de Braga. O homem já tinha cadastro por fogo posto. As chamas só não destruíram todo o interior da igreja devido à rápida intervenção dos bombeiros.

Derramou cinco litros de gasolina no altar-mor da igreja de Vitorino de Piães, em Ponte de Lima, assim como em todo o mobiliário e imagens religiosas. Depois ateou fogo ao interior do templo. As chamas destruíram parte do recheio e provocaram estragos cujo valor ascende aos 50 mil euros. O autor do incêndio, de 37 anos, foi declarado inimputável e sujeito a internamento, cuja duração mínima é de três anos e a máxima de 10.O caso ocorreu na tarde de 27 de junho de 2015, altura em que o arguido se dirigiu à igreja com o objetivo de a incendiar. Em causa esteve uma discussão com o padre, que se tinha recusado em passar-lhe um documento que atestava a sua profissão de fé ao catolicismo.O arguido respondeu pelo crime de incêndio e o Tribunal de Viana do Castelo, no acórdão de julho do ano passado, tinha-o declarado como "inimputável e perigoso". Foi, por isso, decretado o seu internamento num estabelecimento de segurança, por um período entre os três e os 10 anos. Esta decisão foi agora integralmente confirmada pelo Tribunal da Relação de Guimarães.