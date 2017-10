Queimada destrói casa e corta A25

Chamas atravessaram a estrada e destruíram uma casa.

Por João Tavares | 12:40

Um homem de 25 anos, com o intuito de limpar um terreno nas traseiras da casa, na zona de Aveiro, fez uma queimada no domingo, que rapidamente se descontrolou. Uma ação que resultou na destruição de uma casa, tendo as chamas atravessado mesmo a auto-estrada A25.



O incendiário, empregado comercial, foi agora detido pela PJ de Aveiro.



Só este ano, a PJ já deteve 104 pessoas pelo crime de incêndio florestal.

Valeu a pronta intervenção de populares e bombeiros que impediram a propagação do fogo, que ameaçou ainda as instalações de uma fábrica de produtos cerâmicos e de outras superfícies comerciais.



O fogo consumiu uma zona de mato e arvoredo que se encontrava extremamente seco.



O homem vai ser presente a um juiz que lhe vai aplicar as medidas de coacção.