Queimado a assar salsichas

A residência não chegou a ser afetada. A GNR de Óbidos tomou conta da ocorrência.

Um idoso de 83 anos sofreu queimaduras graves na sequência de uma explosão quando estava a assar salsichas com recurso a álcool, ontem, à hora de almoço, na sua vivenda em Olho Marinho, Óbidos.Foi a vítima que foi pedir socorro a um vizinho e este alertou os bombeiros locais. "Foi atingido no tórax, membros superiores e na face devido à explosão provocada pela má utilização do álcool", revelou, ao, o comandante dos bombeiros de Óbidos, Carlos Silva, adiantando que a vítima "conseguiu sair da habitação para pedir auxílio e manteve-se sempre consciente e a falar".Silvano Tomé, que é viúvo e vive sozinho, foi assistido pelos bombeiros de Óbidos e pela equipa de suporte imediato de vida de Peniche. A vítima foi depois transportada de ambulância para o campo de futebol de Óbidos e dali retirado de helicóptero para a unidade de queimados dos Hospitais da Universidade de Coimbra.