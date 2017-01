Queixa por abusos entre crianças

O que achou desta notícia?







A mãe de uma menina de oito anos apresentou quinta-feira queixa na PSP de Camarate, em Loures, denunciando uma alegada tentativa de abuso sexual da criança cometida por um menino da mesma idade, no recreio de uma escola em Fetais, no mesmo concelho.Fonte policial confirmou esta sexta-feira aoa apresentação da denúncia. A criança relatou à mãe que foi atirada ao chão no recreio e que dois rapazes caíram em cima dela. Um deles terá posto as mãos no interior das calças da vítima e tentado o abuso.A PSP esteve esta sexta-feira na escola e terá comunicado à PJ.