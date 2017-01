Queixa-se de sequestro pelo senhorio

Homem foi atacado pelo senhorio no quarto

Um homem de 25 anos apresentou queixa na PSP de Lisboa contra o senhorio e um outro homem, que o terão sequestrado e agredido para garantir o pagamento de meio mês de renda em atraso.Segundo apurou o, tudo se passou na noite de terça-feira. O homem estaria a dormir quando foi atacado no quarto. Diz que teve de entregar as cadernetas bancárias e os códigos e que os agressores o fecharam em casa, regressando com mais ameaças quando viram que a vítima não tinha dinheiro nas contas.