Queixas contra falta de meios aéreos

A nítida escassez de meios tornou-se mais problemática ao final da tarde com o aumento da intensidade do vento e com reacendimento de alguns focos que já estavam controlados. Alguns populares lamentavam a existência de um único carro de bombeiros nas suas aldeias.Em Valongo, por exemplo, também no concelho de Pedrógão Grande, à medida que o dia avançava começaram a surgir relatos de casas a arder. Na mesma aldeia as chamas atingiram um armazém de reparação de carrosséis.Em Troviscais houve várias casas evacuadas e famílias com crianças retirada das suas habitações por segurança.Os danos não estão ainda todos contabilizados tendo em conta a violência das chamas.A casa funerária de Pedrógão Grande abriu, à noite, as portas para começar a receber os cadáveres das vítimas mortais. Junto ao local onde deflagrou o incêndio foi montado um hospital do INEM.