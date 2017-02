"Querem travar defesa dos direitos dos polícias"

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Porque a proposta de lei do Governo é muito restritiva e o que o Governo quer é de uma forma muito clara e direta travar a defesa dos direitos dos polícias. É desta forma que encaramos esta proposta.– Claro, não tem lógica. O que os sindicatos fazem é denunciar aquilo que se considera algum abuso e que de alguma forma esteja a prejudicar os polícias. Qual é o próximo passo? Acabar com os sindicatos?– Pois, o que quer dizer que algumas esquadras podem ficar sem delegados sindicais o que é preocupante. Os sindicatos da polícia têm exatamente os mesmos direitos que as outras estruturas sindicais por isso não se percebe esta proposta de lei apresentada pelo Ministério da Administração Interna.