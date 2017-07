"Queremos fazer o luto"

Família pede ajuda para trazer corpo de Sandra que caiu do 3º andar de um hotel no Chipre.

Por Patrícia Lima Leitão | 09.07.17

Sandra Rodrigues, jovem de 25 anos natural de Fânzeres, Gondomar, caiu do 3º andar de um hotel, a 1 de março, no Chipre. Acabou por morrer no General Hospital de Nicósia, no domingo. A família pede ajuda para trasladar o corpo para Portugal."A Sandra estava diagnosticada com sífilis, o que pode levar à loucura em ausência de medicação. Infelizmente, não levou os medicamentos para o Chipre", contou a mãe, Palmira Rodrigues, que acompanhou o estado de saúde da filha naquele país durante três meses.A notícia da morte chegou aos familiares no dia 2. A família não tem dinheiro para suportar os custos da viagem e pede, por isso, ajuda. "A nossa menina tem de vir para Portugal, nós precisamos de fazer o luto. Isto é ainda um pesadelo e precisamos de a ver", referiu, revoltada, Maria Martins, tia da vítima, que tem estado em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)."No que respeita à trasladação do corpo, não existe enquadramento legal que permita ao Estado Português assumir o pagamento", referiu o MNE, no final de uma resposta com vários esclarecimentos.O Ministério dos Negócios Estrangeiros assegura que a família da vítima foi acompanhada pela Embaixada em Nicósia e que, tendo em vista a repatriação sanitária, foi acionado "um mecanismo de transferência", sem custo, mas o estado de saúde de Sandra nunca o permitiu.Refere ainda o Ministério que foi a Embaixada a contactar a família aquando da morte, em resultado de uma pneumonia e vários focos infecciosos. Como os familiares quiseram autópsia, tal "veio atrasar todo o processo".