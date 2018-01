Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Queria a minha filha de volta”

Mãe aproveitou manifestação contra adoções ilegais da IURD para fazer um apelo público.

Durante as manifestações contra as adoções ilegais da Igreja Universal do Reino de Deus, que decorreram este sábado em várias cidades do País - Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Beja e Faro - uma mãe desesperada decidiu fazer um apelo. Isabel Santos revelou, enquanto protestava junto à Câmara Municipal do Porto, que ficou sem a filha de seis anos. O caso terá ocorrido em 2010, em Valongo, numa associação, que não tem qualquer ligação à IURD.



"Aproveito esta ocasião para dar também conta do meu caso. Queria a minha filha de volta, mas não sei onde ela está. É uma dor muito grande, foi como se tivessem tirado a minha filha do meu ventre", começou por dizer a mulher ao CM.



Isabel Santos relatou que na decisão de retirada da menor esteve o facto de se ter dedicado à prostituição num curto período da sua vida. Garantiu, no entanto, que sempre foi uma mãe presente. "Tinha que colocar comida na mesa, mas nunca faltou nada aos meus filhos", explicou Isabel, visivelmente emocionada.



A mulher diz que no processo consta que não tinha intenção de fazer visitas regulares à filha. "Isso não é verdade. Eu ia lá vê-la, mas não me deixavam estar muito tempo com ela. Pedi ajuda a advogados para recuperar a minha filha, mas nunca me deram essa possibilidade", garantiu esta mãe ao CM.



A IURD fez ontem um comunicado no qual afirma que "tem a plena convicção de que não cometeu qualquer ilegalidade. A IURD exige a verdade", acrescenta.