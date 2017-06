‘Quinito’ julgado por duas mortes

Em caso de condenação, será calculado novo cúmulo jurídico.



Preso e condenado a 8 anos de prisão por furtos de máquinas de tabaco, o ex-líder do gang dos multibancos viu adiada a primeira sessão do julgamento por duplo homicídio. Enfrenta uma pena de prisão entre três e cinco anos por cada crime.Em caso de condenação, será calculado novo cúmulo jurídico.

Fábio Rodrigues, eletricista de 31 anos conhecido no mundo do crime como ‘Quinito’, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de dois homicídios por negligência. O antigo líder do gang dos multibancos foi considerado responsável pelas mortes de dois amigos que seguiam no Mercedes que o mesmo conduzia na madrugada de 10 de outubro de 2014, e que caiu de um viaduto na A2, perto de Ourique.De acordo com a acusação, Fábio Rodrigues mostrou negligência na forma como conduziu o Mercedes CLS, que lhe foi emprestado por um cunhado, e com o qual voltava a Setúbal acompanhado pelos amigos Pedro Aju e Luís Leitão.À passagem pelo viaduto de Ourique da A2 e numa altura em que chovia intensamente, ‘Quinito’ conduzia a uma velocidade superior a 100 km/h. O Mercedes terá entrado em despiste, galgando o separador lateral do viaduto. A viatura caiu de uma altura de cerca de 100 metros, matando Pedro Aju e Luís Leitão. ‘Quinito’ escapou.