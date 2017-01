Quinta do Conde exige construção de escola

Em resposta ao CM, o Ministério da Educação explica que está a desenvolver esforços "no sentido de encontrar resposta para a necessidade identificada, tendo já reunido com a Câmara de Sesimbra com vista a analisar esta e outras questões relativas à rede educativa e às necessidades de oferta e intervenção no parque escolar, a suprir a médio e longo prazo". O cordão começa a formar-se às 10h00 na EBI da Boa Água, passa EBI Quinta do Conde e termina na Michel Giacometti.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

São esperados hoje quatro mil alunos no cordão humano que vai ligar três escolas da Quinta do Conde (Sesimbra) que, juntamente com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, exigem a construção de uma escola secundária.Atualmente, na Quinta do Conde há apenas uma escola a receber os estudantes deste nível de ensino. Está "sobrelotada", adianta a vice-presidente da Câmara de Sesimbra, Felícia Costa. A Escola Básica 2,3/S. Michel Giacometti tem capacidade para 400 alunos mas acolhe 1400. Vinte turmas do secundário têm aulas em contentores, "com mais de 20 anos, que vieram da Cidade Universitária", diz Felícia Costa.A sobrelotação obrigada a que diariamente mil alunos passem "4 horas em 3 transportes públicos", diz Ana Oliveira, presidente da Associação de Pais da Escola Básica da Boa Água. A comunidade escolar vive preocupada com estes alunos, que estudam noutros concelhos como Setúbal, Seixal, Moita e Montijo. "Os pais temem pela segurança dos filhos que, em muitas situações, têm de passar duas horas sem aulas à espera do próximo transporte para regressarem a casa", frisa.