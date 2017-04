Quinta do Conde tem mais de 2 mil lotes sem esgotos

Desde a colocação da rede, já foram realizadas várias inspeções para se avançar com a ligação. Os problemas detetados, causados "pela falta de uso e desgaste com o tempo", foram sempre reparados.



"Já ninguém vive assim", desabafa Carlos Dias. Questionada pelo CM, fonte da câmara municipal garante que a autarquia já está na posse dos formulários necessários e, portanto, as ligações à rede de esgotos do Casal do Sapo devem "avançar ainda durante a primavera".



Após várias reclamações por parte dos moradores, a primeira promessa da autarquia foi a de concluir a ligação no primeiro semestre de 2016. Não se concretizou.Desde a colocação da rede, já foram realizadas várias inspeções para se avançar com a ligação. Os problemas detetados, causados "pela falta de uso e desgaste com o tempo", foram sempre reparados."Já ninguém vive assim", desabafa Carlos Dias. Questionada pelo, fonte da câmara municipal garante que a autarquia já está na posse dos formulários necessários e, portanto, as ligações à rede de esgotos do Casal do Sapo devem "avançar ainda durante a primavera".

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito pub

Desde 2014 que os mais de 2000 lotes que compõem o Casal do Sapo, na Quinta do Conde (Sesimbra), têm instalada a rede de esgotos domésticos, mas os moradores continuam a depender de fossas séticas. Exigem agora que a câmara cumpra a promessa de ligação, que está por concretizar desde o final do primeiro semestre do ano passado.O despejo dos resíduos, denuncia Carlos Dias, presidente da AUGI [Áreas Urbanas de Génese Ilegal] Casal do Sapo, é feito por uma empresa especializada que cobra cerca de 30 euros por serviço. "Depende da utilização dos sanitários mas, numa família grande, chega a haver despejos semanais. É só fazer as contas", refere.Os proprietários dizem-se "sem saneamento básico" e apontam o dedo à Câmara de Sesimbra. "Nós somos uma AUGI e todas as despesas são suportadas por nós. Só pedimos que a autarquia proceda à ligação dos esgotos. É só o que falta", alega Carlos Dias.