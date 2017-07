Quinta João de Ourém com solução à vista

Documento que legaliza urbanização está em consulta pública 22 dias, até 8 de agosto.

Por João Mira Godinho | 10.07.17

O Plano de Pormenor Noroeste de Olhão, que hoje entra no período de participação preventiva, poderá representar a solução para a urbanização Quinta João de Ourém. Com o documento, a autarquia pretende pôr fim a uma polémica que se arrasta há anos.A urbanização foi autorizada em 2003 mas, em 2010, surgiu uma queixa nos tribunais, por construção excessiva, numa área considerada zona agrícola. De então para cá, o caso tem-se arrastado na justiça, com os proprietários dos apartamentos a enfrentarem a ameaça de demolição dos edifícios.Caso o plano de pormenor seja aprovado nos moldes em que é apresentado, a urbanização fica totalmente legal. "Espero, em agosto, levá-lo a aprovação a reunião de Câmara e, depois, enviá-lo para aprovação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e da Reserva Agrícola Nacional, e terminar com o pesadelo nesta urbanização, para quem aqui investiu na sua casa de família", comentou o presidente da Câmara de Olhão, António Pina, na sequência da publicação, em Diário da República, da abertura da consulta pública do plano.Conforme onoticiou, o documento abrange a área a noroeste da cidade, com 20,62 ha, nas freguesias de Pechão e Quelfes, conhecida como Quinta João de Ourém. É delimitada "a norte por uma área agrícola, a sul pela rua da Comunidade Lusíada, a poente por uma linha de água junto ao Campo Municipal de Olhão e a nascente pelo bairro Lopes", explica a autarquia.Os interessados poderão apresentar sugestões durante um período de 22 dias úteis, até 8 de agosto.