Quinze pessoas detidas em megaoperação da GNR de combate ao tráfico de droga

Foram apreendidas 543 doses de heroína, 141 doses de cocaína, 78 doses de 'crack' e 12 plantas de canábis, além de 14 armas de fogo.

Por Lusa | 13.07.17

A GNR de Aveiro anunciou esta quinta-feira a detenção de 15 pessoas no âmbito de uma megaoperação de combate ao tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas centenas de doses de droga.



A operação, coordenada pelo Ministério Público de Aveiro, decorreu na passada quarta-feira e envolveu a realização de cerca de 40 buscas nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu.



Segundo um comunicado da GNR, foram detidos 14 homens e uma mulher por crimes de tráfico de estupefacientes.



Fonte policial disse à Lusa que vários arguidos são ainda suspeitos da prática de crimes de associação criminosa, branqueamento e tráfico de armas.



Durante a operação, foram apreendidas 543 doses de heroína, 141 doses de cocaína, 78 doses de 'crack' e 12 plantas de canábis, além de 14 armas de fogo, diversas armas brancas, carregadores e mais de mil munições.



Os militares apreenderam ainda apreendidos três veículos, 12.400 euros em numerário, peças em ouro furtadas e diverso material utilizado para a atividade criminosa.



Na operação foram empenhados cerca de 500 militares, da estrutura de investigação criminal, Unidade de Intervenção e Comandos Territoriais de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, e Faro.



A operação policial contou ainda com o apoio da PSP.