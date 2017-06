Quinze pessoas salvas do mar

A chegada da embarcação da Marinha foi rápida, resgatando 10 tripulantes do navio de pesca do Funchal. Os outros cinco entraram no pesqueiro ‘Mestre Sacadura’, que se encontrava nas imediações e que participou no salvamento.Os tripulantes do pesqueiro receberam depois, de um helicóptero espanhol, uma bomba de esgoto que permitiu escoar a água que entrou no ‘Maria Leontina’. Recuperaram a navegabilidade e viajaram para o Caniçal, Madeira.No momento em que começou a meter água, o pesqueiro ‘Maria Leontina’ navegava em águas espanholas, o que fez com que o SOS fosse recebido em Madrid.Apesar do susto e do abalo psicológico que sofreram com a perspetiva de um naufrágio, os 15 pescadores não sofreram ferimentos.O ‘Maria Leontina’ está registado na Horta, Açores, mas trabalha no sul da Madeira. Tinha partido do Funchal na 4ª feira.