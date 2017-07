Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quinze polícias advertidos por fazerem curso

Diretor nacional justifica que os agentes não requereram qualquer autorização prévia.

Por M.P. | 08:45

Quinze agentes da PSP foram punidos com uma repreensão escrita por parte do diretor nacional da Polícia, o superintendente-chefe Luís Farinha, por terem participado numa ação de formação sobre técnicas de intervenção policial que decorreu em Santa Marta de Corroios, em setembro do ano passado.



O diretor nacional justifica que os agentes não requereram qualquer autorização prévia para fazer a ação de formação.



Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, considera que os polícias são obrigados a fazer formações externas porque a PSP não assegura formações.



"O que é pior é que os polícias pagam do próprio bolso", disse.