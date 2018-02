Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Radiador e jantes ‘compram’ GNR

Cabo e dois empresários julgados por casos de corrupção.

Por Miguel Curado | 08:50

Um cabo da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da GNR, de 45 anos, começou esta terça-feira a ser julgado nos Juízos Criminais de Lisboa, por suspeitas de ter vendido informações sobre a data e local de fiscalizações a dois empresários, também eles arguidos, a troco de vantagens económicas. Numa das situações, o militar vendeu-se por um radiador e jantes para o carro particular.



Manuel Matias, que está acusado de corrupção passiva, bem como os outros dois arguidos, os empresários Joaquim Clemente e Lourenço Silva (julgados por corrupção ativa), não prestaram declarações, e foram identificados.



Os factos que lhe são imputados remontam ao período entre 2012 e 2015. Joaquim Clemente, de 48 anos, empresário de compra e venda de maquinaria, era gerente de uma empresa de transporte de tomates. Em 2014, terá enviado para a estrada diversas viaturas a circular com peso excessivo de mercadoria. Foi aqui que entrou a cumplicidade com o cabo da UNT, que lhe "vendeu" informações sobre fiscalizações da GNR, o que permitiu ao empresário desviar as rotas. Como contrapartida, o cabo recebeu, em pelo menos uma ocasião, um radiador e jantes para o carro, no valor de 150 euros.



Lourenço da Silva, o segundo empresário, era dono de uma transportadora e relacionou-se com Manuel Matias da mesma forma. Como contrapartida, o militar beneficiou de dois arranjos do carro na oficina do arguido. Manuel Matias continua ao serviço, mas em funções administrativas.