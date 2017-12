Radiografia mostra droga engolida por traficante detido em Lisboa

PJ deteve passageiro no aeroporto de Lisboa com cápsulas de heroína.

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 33 anos que aterrou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com dezenas de cápsulas de heroína no organismo. O comunicado divulgado pela polícia incluiu a imagem de uma das radiografias que mostra a droga escondida no abdómen do homem, que engoliu o equivalente a 16 mil e 800 doses individuais.



Segundo avança a PJ, a 'mula' de droga é um homem estrangeiro, sem profissão conhecida.

"A detenção concretizou-se no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, após a confirmação do desembarque do suspeito de um voo proveniente de um país africano, transportando no interior do seu organismo, quantidade significativa de heroína, distribuída por várias dezenas de cápsulas cilíndricas que previamente ingerira", explica a PJ.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação que forem consideradas adequadas.