Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Rainha’ arma cilada e tortura com choques

Detida em 1997, com Vítor do Ouro, por tráfico. Desta vez, atuou com filho e ex-marido.

Por Liliana Rodrigues | 01:35

Convencida de que uma consumidora de droga lhe tinha roubado produto estupefaciente, decidiu armar-lhe uma cilada para que devolvesse tudo.



Fátima, ou ‘Rainha da droga’, como é conhecida no bairro Pinheiro Torres, no Porto, obrigou a jovem a entrar num carro para uma noite de terror. Foi espancada com cabos, sujeita a choques elétricos com uma arma ‘taser’, forçada a ir ao mar gelado durante a madrugada e ameaçada de morte. Acabou por ser abandonada em Leça do Balio, ao fim de 11 horas de agressões contínuas.



O caso remonta a julho de 2016 e a PJ do Porto deteve agora a ‘rainha’, de 40 anos - em 1997, foi apanhada por suspeitas de tráfico numa operação em que Vítor do Ouro também foi detido -, o filho, de 21, e o ex- -marido, Carlos, de 42 anos e motorista no estrangeiro. Todos estão indiciados por sequestro agravado e ofensas à integridade física qualificadas. Presentes a juiz, foram soltos sob apresentações e proibição de contactos com a vítima ou com testemunhas do processo. A família recebeu-os em festa à porta do Tribunal de Matosinhos.



A jovem foi, primeiro, forçada a entrar, sob ameaça, na mala do Range Rover. Foi manietada e levada para o miradouro da barragem de Crestuma, Gaia, onde o filho e o ex-marido da arguida, usando máscaras, lhe deram choques elétricos e a colocaram pronta a cair para a água. Foi ainda obrigada a lançar-se ao mar, na Praia do Areinho. Teve de ser internada no hospital.