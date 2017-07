Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raio que causou fogo em Pedrógão terá viajado 50 km

PJ acredita em raio, IPMA acha que não e a população fala em mão criminosa. CM revela foto da árvore que foi atingida.

Por Sérgio A. Vitorino e Paula Gonçalves | 08:10

O incêndio de Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas, segundo a lista oficial, podendo haver mais três mortes, duas delas já em investigação, terá tido origem num raio que atingiu a árvore que o CM revela (foto ao lado). Está localizada em Escalos Fundeiros e delimita a área ardida do verde, o que significa que o fogo se expandiu a partir daqui numa direção. A forma como se apresenta e a envolvente poderá encaixar nessa possibilidade.



Uma hipótese, contudo, praticamente eliminada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num relatório sobre o fogo de Pedrógão Grande, em que reduziu a 5% a possibilidade de um raio ter provocado o fogo. E os populares relatam não ter ouvido trovoada, só horas mais tarde.



A hipótese de ter sido um raio a causar o incêndio surgiu por parte da PJ, após os investigadores terem encontrado a árvore e ouvirem vários especialistas, que asseguram que um raio pode viajar 50 km até cair num local onde a trovoada não é ouvida. Outra hipótese é o raio ter atingido primeiro cabos de média tensão e viajado por estes até à arvore.



Na aldeia onde o fogo começou, a população mantém a convicção de que teve origem criminosa. "Não temos dúvidas, houve mão criminosa. Vimos o início do fogo", diz Dália Fernandes, de Escalos Fundeiros. A forma como se propagou "foi estranha", descreve, lembrando que o incêndio "ainda pouco tinha lavrado aqui e já estava a iniciar na zona oposta, quase a um quilómetro, sendo impossível ter alastrado para lá".



Fogo em Tondela

O maior incêndio do dia de ontem ocorreu em Mosteiro de Fráguas, Tondela (Viseu). Teve início pelas 15h00 e foi combatido por 300 operacionais, apoiados por 83 viaturas e oito meios aéreos.



Objeto suspeito

Um objeto suspeito encontrado por um morador na zona afetada pelo fogo de Pedrógão Grande foi entregue à GNR. O engenho reforça as suspeitas da população quanto às causas do incêndio.



Explosões

Vários moradores do concelho de Pedrógão Grande dizem ter ouvido "explosões e coisas a rebentar pelos cabeços" durante o incêndio. Habitante diz que "parecia um bombardeamento".