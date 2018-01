Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Rambo’ espalha terror com crimes violentos

Cadastrado de 37 anos, toxicodependente, fez sete crimes em apenas três dias na zona de Alcabideche.

Por João Tavares e Miguel Curado | 01:30

De machado e faca em punho, Ibraime J., nome de um toxicodependente de 37 anos residente no Bairro da Cruz Vermelha em Alcabideche, Cascais, onde é conhecido por ‘Rambo’, fez sete crimes violentos em apenas três dias. O cadastrado, que já cumpriu oito anos de prisão por crimes de roubos, veio a ser preso pela GNR após perseguição, e não sem antes ter saltado de um carro-patrulha em andamento.



O raid criminoso de ‘Rambo’ começou na sexta-feira, 5 de janeiro. O cadastrado invadiu uma casa e ameaçou o dono com uma lima. Fugiu com uma faca e um machado, armas que usou nos crimes seguintes, em que foi filmado. Em tronco nu, nas imagens divulgadas pelo site Cascais 24, irrompeu na loja Conforama de Alcoitão. As duas empregadas da receção fugiram e Ibraime J. ameaçou um homem. Antes de fugir sem roubar nada, causou um incêndio.



No dia seguinte, ‘Rambo’ roubou um carro, que usou nos assaltos às lojas Quatro Patas e Columbia, também em Alcoitão. Neste último estabelecimento, o cadastrado atirou pó de extintor contra as funcionárias. Roubou pequenas quantias em dinheiro. Por fim, no domingo, 7 de janeiro, ‘Rambo’ assaltou a loja Eletrimeca, mais uma vez em Alcoitão. No dia seguinte, e quando militares do Núcleo de Apoio Técnico da GNR de Lisboa, estavam neste local a recolher vestígios, Ibraime J. foi visto a passar. Os militares perseguiram-no de carro e tiveram a ajuda de uma patrulha que se fez transportar no carro de uma civil. ‘Rambo’ foi rodeado no estacionamento do Lidl de Alcoitão, e antes de ser preso ameaçou 2 militares com uma tesoura, tentando mordê-los.



Antes de chegar à GNR de Alcabideche, tentou fugir atirando-se do carro. Voltou a ser preso e, antes de ir a tribunal, foi hospitalizado. Recolheu em preventiva à cadeia de Caxias.



Tinha roupa roubada

No momento em que foi preso, na segunda-feira, Ibraime J. tinha roupa vestida que tinha furtado numa loja, e que ainda tinha os alarmes colocados.



Expirou condicional

‘Rambo’, alcunha do ladrão preso, saiu da cadeia em liberdade condicional em dezembro de 2015, após pena de 8 anos. O prazo de condicional também já tinha expirado.



Desempregado

Ibraime J. estava desempregado. Toxicodependente, tomava metadona. Criava uma porca que foi apreendida.