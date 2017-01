Rapariga de 18 anos morre em despiste na Figueira da Foz

Para o acidente, cujo alerta foi dado pela 01h40 de domingo, foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários e da PSP da Figueira da Foz e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além dos Bombeiros Municipais daquela cidade, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.As causas do acidente estão ainda por apurar, acrescentou a fonte dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz, adiantando que a PSP tomou conta da ocorrência.