Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapariga extorquida por fotos no Facebook

Seduziu menina, que enviou fotos de cariz sexual. Depois exigiu 200 euros para não as divulgar.

Por Magali Pinto | 20.12.17

Primeiro criou um perfil do Facebook com informação e fotografias falsas. O predador tem 21 anos mas garantia na rede social ser muito mais novo e, assim, conseguiu captar a atenção de uma adolescente também mais nova.



Seguiram-se meses de conversas online, até que a confiança entre ambos levou a que o homem pedisse fotografias, algumas de cariz sexual, à menor.



E depois a jovem foi ameaçada e chantageada. Ou pagava 200 euros ou as imagens seriam reveladas na internet – nomeadamente através das redes sociais.



A queixa às autoridades, no posto da GNR de Grândola, foi essencial para travar as ameaças à rapariga. Anteontem à tarde, o homem foi apanhado em flagrante pela GNR, em Queluz, precisamente quando a vítima lhe entregava 150 euros. A GNR esclareceu ontem que "a detenção ocorreu no momento em que o o suspeito procedia à extorsão da menor".



Depois, "na sequência da detenção, foram realizadas uma busca domiciliária e outra ao carro do suspeito, tendo então sido apreendidos os 150 euros, um computador portátil, um tablet e três telemóveis".



Sem antecedentes, o jovem foi ontem presente a um juiz, em Grândola, e saiu em liberdade só com termo de identidade e residência.