Rapaz acusado de violar rapariga com deficiência em lar de infância

Crime aconteceu em 2017 no Porto. Jovem está em prisão preventiva.

O Ministério Público acusou um jovem de 17 anos, utente num lar de infância e juventude do Porto, de violar outra utente de 19 anos e com deficiência, em 2017, adiantou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.



Em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa -, o arguido está acusado de um crime de violação, referiu a procuradoria.



Segundo a acusação, datada de 06 de dezembro de 2017, o rapaz forçou a rapariga, com limitações físicas e mentais, nomeadamente surdez-mudez e paralisia cerebral, a manter relacionamento sexual de coito vaginal e anal.