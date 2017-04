Rapaz de 16 anos finge ser polícia

O jovem, que terá morada em Almargem do Bispo, Sintra, foi levado para a esquadra e identificado. Foi depois libertado e notificado a comparecer ontem em tribunal, o que fez. O caso seguiu para inquérito.



A pistola, os cartuchos, o telemóvel, o coldre e a mochila foram apreendidas pela PSP.



Vestido com calças, camisa e boné azuis, o jovem de 16 anos trazia um coldre na perna onde transportava uma ‘pistola’.Abordou várias pessoas no centro da Falagueira, concelho da Amadora, fazendo-se passar por agente da PSP. Pedia-lhes os documentos de identificação e, com um telemóvel, fotografava os cartões de cidadão. O jovem, de quem havia uma participação por desaparecimento, foi detido pela polícia e libertado.Segundo apurou ojunto de fonte policial, tudo se passou durante a manhã de Sexta-feira Santa. Ao verem o homem vestido da mesma cor que a polícia, e com a suposta arma no coldre, algumas pessoas entregaram os documentos sem desconfiarem. O jovem terá conseguido fotografar os cartões de cidadão de meia dezena de vítimas até que uma delas chamou a PSP.