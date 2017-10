Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapaz esfaqueia casal

Vítimas atingidas no pescoço e costas, por dívidas, na Amadora.

Por João Tavares e Miguel Curado | 08:41

Um rapaz de 17 anos foi detido ontem pela PSP da Venda Nova, Amadora, depois de ter esfaqueado um casal no pescoço e nas costas. O crime ocorreu numa rua do Bairro 6 de Maio e, segundo fonte policial, terá sido motivado por dívidas ligadas ao tráfico de droga.



As agressões ocorreram pelas 10h30. O casal (ela de 55 anos e ele de 39), residente em Lisboa, já conheceria o jovem de 17 anos, que mora naquele bairro. Testemunhas disseram ao CM que os três se envolveram numa discussão, que culminou com o jovem de 17 anos a sacar de uma faca de cozinha.



A arma branca foi usada várias vezes para golpear os dois elementos do casal. O jovem de 17 anos fugiu rapidamente do local, mas a pronta denúncia à PSP por parte de testemunhas levou a que uma Equipa de Intervenção Rápida da Polícia da Amadora o conseguisse apanhar, minutos depois, numa rua nas imediações do bairro. O jovem é presente hoje de manhã ao Tribunal da Amadora.



O casal de feridos, por seu turno, foi levado pelo INEM ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanecia internado ontem à tarde, fora de perigo.