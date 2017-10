Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raposa foi capturada e recupera no RIAS

Animal que deambulava na praia de Cabanas há dois meses foi apanhado este sábado.

Por Tiago Griff | 09:17

A jovem raposa que andava a deambular há cerca de dois meses na praia de Cabanas de Tavira foi capturada este sábado. Deu entrada no RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens da Ria Formosa, em Olhão, debilitada e com vários problemas de saúde, mas está estável e a recuperar.



"Está muito magra, tem sinais de sarna, algumas carraças, conjuntivite e problemas gastrointestinais relacionados com a má alimentação que recebeu durante o período que esteve na ilha", contou ao CM Diogo Amaro, biólogo do RIAS, onde a raposa está a ser tratada. "Ainda assim está muito ativa e tem comido bem", acrescenta.



Há pouco mais de um mês que o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, em conjunto com a veterinária municipal de Tavira, tentavam apanhar o animal, que tem menos de um ano, mas foram turistas e habitantes locais que o conseguiram capturar no sábado, depois de a raposa ter entrado dentro de um caixote do lixo para se alimentar.



A prioridade para a recuperação do animal será o tratamento imediato dos problemas de saúde. Depois vai ser avaliado o estado de domesticação para o reverterem e a raposa ser depois libertada no mundo selvagem.



PORMENORES

Situação normal

A raposa terá ido para a ilha numa altura de maré baixa. Será uma situação normal pois os animais dispersam-se para tentar arranjar comida.



Má alimentação

A raposa tem problemas no estômago porque foi alimentada com sandes e hambúrgueres, uma alimentação longe de ser a indicada para os animais.



Ajudar na recuperação

O RIAS, que pertence a uma organização não governamental e vai ajudar a recuperação da raposa - como de outros animais –, sobrevive com donativos.